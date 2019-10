Ciclabili come parcheggi: chieste garanzie per la sicurezza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CONSIGLIO COMUNALETREVISO Università, ciclabili, nuovo bosco verticale e nomina componenti comunali in commissione pari opportunità: ecco i temi di un consiglio comunale decisamente slow, dove non si sono segnalati temi decisivi. CICLABILI E AUTOMOBILISTIQui i problemi aumentano, come conferma il consigliere comunale leghista Federico Caner. «Desidero porre all'attenzione la situazione di viale Europa. Esiste una ciclabile, ma l'arteria è anche un polo scolastico trafficatissimo - spiega Caner -. Vorrei dire a quegli automobilisti, spesso...