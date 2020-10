IL PROGRAMMA

TREVISO Limite di 30 orari e un percorso ciclabile in via Dandolo. Che corra lungo il retro della stazione e colleghi al resto del quartiere ma anche al Panatta Racquet Club. Al momento il progetto è un'ipotesi. Presto però al vaglio, per consentire a chi frequenterà il tennis club di arrivare in maniera sostenibile. Ma anche per dare respiro all'intero quartiere, che necessita di essere alleggerito dal traffico automobilistico. Di questo non si è preventivamente parlato nella riunione con i cittadini, ieri sera, anche se è un'opera nei piani della giunta. Con qualche perplessità: l'intervento creerebbe la prima dorsale ciclabile nel quartiere, ma andrà a sopprimere 47 stalli per le auto, in una zona molto utilizzata dai pendolari. Ieri gli abitanti di San Zeno sono stati invitati in Ghirada per essere informati dei nuovi interventi di riorganizzazione della viabilità e della messa in sicurezza del quartiere. Lavori già in corso d'opera o in previsione a breve.

RISPOSTA AI DISAGI

Si tratta di una prima risposta ai disagi di un quartiere con incroci e attraversamenti pericolosi. Per questo, nell'area del cavalcavia, tra via Dandolo e il Terraglio, il Comune ha optato per un riordino della viabilità. Lo studio presentato ieri parte dallo storico: dal 2005 ad oggi si sono verificati nell'area di via Saccardo 30 incidenti più o meno gravi, da tamponamenti a pedoni o ciclisti investiti. In particolare negli ultimi 10 anni nell'intersezione tra via Saccardo e il Terraglio si sono verificati 9 incidenti, 5 incidenti tra via Saccardo e via Rolandello, 2 tra via San Zeno e il Terraglio.

«Interveniamo sulla viabilità regolamentando complessivamente il quadrante del retro stazione ponendo il limite dei 30 all'ora e della precedenza delle bici e dei pedoni». Nelle zone dove maggiore è la concentrazione di incidenti viene istituito un parziale senso unico e il divieto di svolta. E' il caso di via Saccardo: il primo step di interventi prevede il divieto di svolta a sinistra sul Terraglio. Si procederà inoltre alla messa in sicurezza tra via Rolandello e via Saccardo. «Lì vogliamo limitare la sosta selvaggia con elementi fisici che impediranno alle macchine di parcheggiare, aumentando la visibilità, anche grazie alla segnaletica orizzontale».

IL RIORDINO COMPLESSIVO

Il secondo step di interventi prevede invece di invertire i sensi di marcia per un tratto di via De Lisa, via Rolandello e via Modena in modo da non avere eccessive inferenze su via Saccardo per aumentare la sicurezza degli incroci. Dopo l'incontro partecipativo a San Giuseppe, la giunta si concentra su San Zeno. «E' un quartiere che ha necessità di essere organizzato aumentando la sicurezza dell'area - prosegue De Checchi- limitando elementi di sosta a beneficio dei residenti e pedoni». Un terzo elemento vedrà la sistemazione dell'area retrostante il sottopasso della stazione. «Vogliamo promuovere un restyling con luci più potenti ed elementi di arredo urbano. Non possiamo fare grandi cose perchè le aree di accesso sono anguste, ma prevediamo un riallineamento estetico». Dopo l'intervento di messa in sicurezza idraulica del quartiere con la ricanalizzazione del Fuin, l'intero quadrante conoscerà nuovo impulso. In giugno 2021 è prevista l'apertura del Panatta Racquet Club in via Medaglie d'oro, e l'assessorato alla viabilità aveva promesso di fare la propria parte. «Ne stiamo parlando con la società. Non è da escludersi l'intervento sulla ciclabile di via Dandolo che potrebbe diventare strategico per l'intero quartiere».

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA