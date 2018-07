Ciao Rino, la piazza saluta il suo baffo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL LUTTOTREVISO Nella Treviso che non c'è più, nella piazza che viveva attorno a locali simbolo, e il Biffi lo era eccome, il baffo era uno dei volti più noti. Almerino Pernechele detto, appunto, il baffo, salutava tutti, conosceva tutti. E sabato si è arreso. Un altro capitolo della trevigianità più bella si chiude, accompagnata da un velo di malinconia. ANNI 70Pernechele è non era un trevigiano doc, come si dice, ma lo è diventato grazie al suo carattere, alla sua burbera allegria e grazie alla...porchetta. Nato ad Annone Veneto, ha...