IL RICORDO

TREVISO «Ciao, direttore». Le immagini, a volte, sono più efficaci delle parole. Il capello arruffato, il baffo, la giacca color senape, lo sguardo. Marco Tamaro venerdì notte era sui palazzi di via Roggia, omaggiato dal Treviso Comic Books. In quelle illustrazioni animate in cui Treviso torna a essere la Urbs Picta che tanto gli era cara. Oggi pomeriggio il saluto corale a Zero Branco, nel giardino di Casa Cozzi alle 18,30. Accompagnato dalla musica a cui aveva dato grande slancio e apertura negli ultimi programmi della Fondazione. Amici, amministratori, personaggi della cultura, artisti. Commuove e per certi versi sorprende il carico emotivo legato alla scomparsa del direttore della Fondazione Benetton, mancato venerdì mattina a 61 anni dopo una breve malattia. Tra le persone più vicine all'ex direttore della Fondazione Benetton negli ultimi mesi il direttore del Museo Diocesano, don Paolo Barbisan.

IL LEGAME

«Il nostro rapporto, nato in un momento di tessitura istituzionale, è diventato un'amicizia soprattutto in questi ultimi mesi- riflette don Paolo- ci siamo sentiti moltissimi durante la reclusione e lì c'era già il momento di fatica fisica. La cosa che ho apprezzato di più in lui sono la lealtà, la ricerca onesta della verità e il fatto che in maniera un po' simpatica partivamo da mondi diversi e forse da formazioni antitetiche e arrivavamo alle stesse conclusioni su tante questioni. Di questo, stupivamo».

Mese dopo mese, settimana dopo settimana, le distanze si accorciavano. «E Marco è diventato un amico col quale condividere un tempo difficile. Anche durante la malattia, però, l'ho visto sempre forte. E so che ha cercato la forza nelle sue passioni, il lavoro soprattutto e la dedizione per la sua famiglia». La chiave che ha fatto incontrare due anime così apparentemente distanti è stata forse il piacere della schiettezza. «Voglio condividere la gioia di aver conosciuto Marco e voglio ancora dirgli grazie per essere uno dei pochi che aveva un amore sincero per questa città, uno che aveva il coraggio di chiamare le cose con il loro nome. Siccome in questo ci somigliamo, mi ha sempre fatto sentire molto vicino».

IL LAVORO

Un sincero commiato arriva anche da Italia Nostra, che Tamaro sempre difese e favorì, dando al gruppo anche una sede nel giardino di palazzo Bomben. «Ricordiamo la tenacia e la determinazione con cui ha diretto negli ultimi anni la Fondazione Benetton Studi Ricerche portando nuove esperienze, intervenendo puntualmente sui problemi della nostra città e del nostro territorio, approfondendo la conoscenza del patrimonio storico e artistico-scrivono-. Ci mancherà ma continueremo a lavorare anche in suo nome» conclude l'associazione di tutela del paesaggio. Tra i ricordi personali anche quello della fisarmonicista e artigiana Francesca Gallo che affida ai social anche l'ultimo messaggio di Marco. «Il popolo ti segue, le istituzioni ti combattono, esiste futuro, vai avanti». Tra le molte istituzioni che l'apertura di Tamaro ha portato ad incrociare anche il premio Gambrinus Mazzotti. «Lo abbiamo particolarmente apprezzato e stimato ricorda il presidente Roberto De Martin - per la notevole apertura mentale, il dinamismo, la capacità di tessere relazioni, collaborazioni e sinergie con le Istituzioni e le associazioni trevigiane. Durante la sua illuminata direzione la Fondazione Benetton Studi Ricerche si è imposta quale fondamentale polo culturale di riferimento».

Elena Filini

