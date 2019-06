Christian stamattina dal giudice: «Spiegherò tutto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTATREVISO È pronto a parlare. A spiegare al magistrato cos'è successo in quegli interminabili novanta secondi. Era in auto nel parcheggio dove avrebbe consumato la violenza sessuale nei confronti dell'ex fidanzatina. E un attimo dopo era lungo il rettilineo, a bordo della Mito, con la ex che voleva troncare definitivamente il rapporto con lui. E ha sbandato mentre arrivava un'auto, provocando un frontale che è costato la vita a Giuseppina Lo Brutto. Christian Barzan, 22enne di Quinto, studente in economia, assistito dall'avvocato...