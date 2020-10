IL CASO

VITTORIO VENETO «Il 7 settembre, al termine del periodo di riabilitazione, sarei dovuto uscire dalla casa di riposo che mi ha accolto dopo l'ospedale. Invece, sono ancora qui, come un recluso, perché nella struttura ci sono ancora delle persone positive al Covid-19. Altro che casa di riposo, questa è una casa dell'eterno riposo». Nonostante non veda i suoi cari già da oltre tre mesi, l'80enne vittoriese ospite di una struttura residenziale dell'Alta Marca ha deciso di non abbattersi e di affrontare, anche con una battuta, la situazione che si è venuta a creare e che è lui stesso, al telefono, a raccontare. Una storia che fa emergere quello che è un altro risvolto dell'emergenza coronavirus di chi, trovandosi in strutture che non sono covid-free, è costretto a rimanerci, sebbene la permanenza doveva essere limitata al solo tempo della riabilitazione.

L'INFORTUNIO

«Un anno fa -ripercorre l'anziano- mi sono rotto una spalla e da allora è iniziato il mio avanti e indietro dall'ospedale. Durante il periodo del lockdown mi sono reso conto che la gamba destra non mi reggeva più. Eppure ero abituato a fare almeno 10 chilometri a piedi al giorno. Sono andato in ospedale e lì, dopo che mi avevano riscontrato che una vertebra era collassata, sono stato ricoverato, immobile a letto fino a quando ho potuto iniziare la riabilitazione. E come previsto ho proseguito l'attività di recupero in una struttura convenzionata che mi ha aperto le sue porte a luglio». L'anziano era stato dimesso dall'ospedale con un tampone negativo e all'arrivo in casa di riposo ha affrontato, come da procedura, 14 giorni di quarantena. Al termine ha potuto iniziare le terapie riabilitative prescritte. «Ad agosto, una mattina mi sono svegliato che avevo la febbre -racconta l'80enne- e fatto il tampone ho scoperto che avevo preso il Covid». L'anziano ha affrontato la malattia da solo, senza il supporto dei figli con cui ogni contatto era solo via telefono. «Sono poi guarito come hanno accertato i tamponi successivi, ma da allora sono sempre qui, come un carcerato, con la differenza che io non so per quanto tempo ancora mi dovrà trattenere in questa struttura -racconta- Mi hanno detto che finché ci sono all'interno della casa di riposo dei positivi e non è stato poi completato il periodo di quarantena, io non potrò uscire e fare ritorno a casa. Per un mese ho già pagato oltre 2mila euro, ora per questo ulteriore tempo dovrò pagare? Senza contare che nell'ultimo mese tutti gli esercizi riabilitativi fatti in precedenza sono stati vanificati».

TRIBUNALE DEL MALATO

L'80enne ha contattato il tribunale del malato e ha anche cercato di chiamare il governatore Luca Zaia. «Sono stufo di questa situazione -dice - Sono mesi che sono qui e mi sono preso pure il Covid. Ho anche delle questioni aperte a casa. Ad esempio ho venduto l'auto, ma non posso dare seguito al passaggio di proprietà perché non è possibile fare una delega».

Claudia Borsoi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

