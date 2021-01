«Andiamo verso la fascia gialla». L'indicazione che esce dall'Usl è direttamente collegata ai numeri. Nell'ultimo periodo le positività al coronavirus sono crollate. Il parametro Rt della Marca oggi si attesta sullo 0,67. «Ed è in diminuzione», specificano dall'azienda sanitaria. Il dato è fondamentale. Sopra l'uno, infatti, l'epidemia continua progressivamente a espandersi. Alla fine di dicembre si era arrivati a 1,36. Ora il calo è evidente. Ieri nella Marca sono emersi 100 nuovi contagi. Ma il numero di trevigiani che stanno combattendo contro il coronavirus è sceso ancora: attualmente sono 3.116 (-362 in un solo giorno). Anche gli accessi ai dieci Covid Point allestiti dall'Usl sono drasticamente calati. Dove prima c'erano lunghe code di auto, adesso c'è spesso il deserto. Tanto che l'azienda sanitaria ha deciso di sospendere le attività in tre centri: dall'8 febbraio non si eseguiranno più tamponi nei Covid Point di Castelfranco, Casier e Vittorio Veneto. «Complessivamente siamo scesi da oltre 6mila accessi ai 1.168 dell'altro ieri -spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl- davanti a un flusso così limitato, non ha senso impegnare il personale per ore e ore. Le strutture, comunque, resteranno in piedi, pronte per essere riattivate in caso di necessità». Nel frattempo il Centro di Medicina di Treviso è sbarcato all'aeroporto Marco Polo di Venezia: grazie a un accordo con Save, gestirà un presidio medico permanente per i test dedicati ai passeggeri. Restando sul territorio, il timore oggi riguarda la diffusione delle varianti del Covid. Si guarda con apprensione alla riapertura delle scuole superiori. Ma ad oggi i numeri fanno ben sperare. Purtroppo l'onda lunga dei decessi non si ferma ancora. Ieri hanno perso la vita 8 persone colpite dal coronavirus. Con questi, salgono a 1.321 i lutti registrati nella Marca in poco più di undici mesi di epidemia. (mf)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA