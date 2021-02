Il rallentamento della pandemia e dei nuovi casi di contagio nella Marca permette di tirare un po' il fiato. Almeno sul fronte dei tamponi che, nel mese di dicembre, hanno raggiunto, nel suo massimo picco, una media di quasi 6mila test al giorno. Per questo da domani, lunedì 8 febbraio, l'Usl ha disposto la riduzione degli accessi ai Covid Point che negli ultimi due mesi hanno permesso di monitorare costantemente l'andamento dell'epidemia nel territorio trevigiano. Chiudono dunque, per il momento, i centri tampone di Vittorio Veneto, di Dosson di Casier e di Castelfranco Veneto. «Da lunedì prossimo, 08 febbraio, a seguito della significativa riduzione degli accessi registrata nelle ultime settimane, cesseranno l'attività i Covid Point di Castelfranco (discoteca Melodi), Dosson di Casier e Vittorio Veneto - ha comunicato con una nota ufficiale la direzione dell'azienda sanitaria della Marca -. Restano operativi con il consueto orario di Punti Tampone di Treviso, Altivole, Ospedale di Castelfranco (su appuntamento, solo pediatrici) Conegliano, Oderzo e Valdobbiadene (su prenotazione). Ai centri tampone si aggiungono ovviamente, oltre ai centri privati, le farmacie che hanno aderito al protocollo per effettuare, a prezzo calmierato, i tamponi rapidi, nei confronti di chi non è in possesso di ricetta medica.

