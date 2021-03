IL REPORTAGE

TREVISO «Tornare alle lezioni a distanza sarebbe un incubo, sia per le famiglie che per i bambini». I genitori trevigiani ascoltano con grande preoccupazione le notizie che parlano di una sempre più probabile chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Un'altra volta. Fuori dagli istituti l'incertezza e il timore sono palpabili. «Insegnare e seguire le lezioni via pc o tablet non è di certo la stessa cosa che farlo in presenza racconta Manuela che ha appena accompagnato in classe i figli alla Primaria Giuseppe Toniolo sarebbe un ulteriore aggravio di tempo e impegno per tutti noi genitori, che magari lavoriamo e abbiamo più figli da seguire. Nel mio caso, ad esempio, sia io che mio marito siamo infermieri e coordinarci non è affatto semplice, per di più in un momento delicato come questo. Capisco che la Dad (didattica a distanza ndr) sia utile in determinate circostanze, ma deve essere proprio la extrema ratio all'interno di una situazione pandemica non più sostenibile con altri strumenti didattici».

L'INSEGNANTE

Della stessa opinione anche Valentina, insegnante e mamma di Elisabetta e Giordano: «Se dovessero richiudere le scuole sarebbe davvero un peccato, soprattutto per i ragazzi che, oggi più che mai, hanno bisogno di socializzare e stare insieme. Con l'utilizzo delle mascherine, il rispetto del distanziamento sociale appena possibile e una buona coscienza in ciascun studente, non vedo perché non possano continuare a frequentare le lezioni in presenza ed in totale sicurezza. La Dad, poi, è un tipo di didattica lenta che spesso porta ad ottenere bassi livelli di concentrazione nei bambini. Credo quindi che non sia un metodo di istruzione che possa funzionare sul lungo periodo». Insomma: l'esperienza di lunghi mesi passati con i figli a casa impegnati a seguire le lezioni dal salotto o dalla cameretta ha lasciato segni evidenti. E le famiglie sperano, con tutte le loro forze, di non dover tornare indietro. Non adesso.

I PROBLEMI

Per papà Stefano, invece, il problema principale sarebbero «i compiti online che portano inevitabilmente alla sedentarietà e ad una minor applicazione dei giovani nello studio. Spesso, poi, le lezioni in Dad risultano noiose e magari pure disturbate da fratelli, sorelle o parenti vari che in quel momento si trovano a passare nei pressi del computer». Ed è proprio la famiglia uno degli elementi portanti delle lezioni a distanza, soprattutto quando a prendersi cura dell'istruzione dei ragazzi sono i nonni, vere e proprie colonne in qualsiasi momento della vita. «Affidarsi alla Dad per noi genitori significa anche dover spesso istruire sia i figli che i nonni all'uso della tecnologia sottolinea la 38enne coneglianese Chiara, mamma separata con due figli di 5 e 7 anni poi non tutte le famiglie possono permettersi uno o più pc/tablet. A volte deve intervenire direttamente la scuola o il Comune. E questo fa si che si possano creare situazioni di disagio e differenza tra stessi compagni di classe». Donatella, mamma di un ragazzo 14enne, ripercorre l'esperienza dello scorso anno: «Un'esperienza abbastanza disastrosa - ricorda - restare a casa per un ragazzi di 12-13 anni significa avere meno concentrazione e rendere meno di quello che può rendere. Se un provvedimento del genere dovesse essere ripreso, lo si farebbe per preservare i più fragili, il ragazzino a scuola è invece tutelato. Il problema, magari, è quando escono. La Dad insomma l'accetto, ma a malincuore».

Brando Fioravanzi

