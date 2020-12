LA DECISIONE

MONTEBELLUNA Correva l'anno 1932 quando Luigi e Brigida, i nonni di Renzo Battistel in arrivo da Alpago, aprirono in via Bongioanni l'Osteria da Livio, all'incrocio fra la presa 20 e la Dorsale. Fra due giorni (il prossimo 23 dicembre, ndr) Cecilia Guizzo, la moglie di Renzo che l'ha accompagnato nel cammino, dopo quasi 90 anni chiuderà i battenti dell'attività che è diventata l'osteria al Cavallo, dall'immagine inconfondibile che presenta sulla facciata. La crisi sanitaria e l'obbligo di chiusura del locale alle 18 avevano spinto i titolari alla sospensione dal primo gennaio. L'ultima ordinanza ha costretto ad accorciare ulteriormente i tempi. E mercoledì sarà l'ultimo giorno. «A chi passerà di qui offrirò qualcosa - racconta Cecilia - Non facciamo feste però, per evitare gli assembramenti. Il Covid ci ha dato la spinta per sospendere l'attività - dice Cecilia - Infatti, ci ha messo davvero in difficoltà. Io sono in pensione e i miei figli non intendono continuare. Comunque la chiusura non è definitiva. Vediamo come andrà nei primi mesi del 2021 e poi prenderemo una decisione definitiva».

I DUBBI

Dire addio al lavoro di una vita e a quella che è prima di tutto una passione non è facile. Come non è facile dimenticare i tanti volti passati in quel luogo. E diventati volti amici. Del resto la storica osteria, da sempre gestita da donne, è diventata il punto di riferimento di chi per i più svariati motivi raggiungeva la collina, dai ciclisti ai cercatori di funghi, a chi voleva semplicemente fare una passeggiata. «Con la chiusura alle 18 - prosegue Cecilia - perdiamo i clienti che escono dal lavoro e che di solito erano abituati a passare da noi. Del resto si lavorava soprattutto da quell'ora in poi. Ovviamente chiudere dispiace, soprattutto perché tante persone che abbiamo incontrato in questi anni sono diventate a noi care».

LA PERDITA

Cecilia e Renzo sono attaccatissimi a quel locale. Con la chiusura dell'osteria il Montello perde un posto storico, che negli anni ha accolto anche tante attività ricreative, dal tiro al piattello a una piccola pista da motocross. In passato, inoltre, proprio dall'Osteria al Cavallo partiva il Giro del Ton, che si articolava in 11 tappe. In ognuna veniva servito un ristoro diverso, dalla colazione (con caffè sulla pignatta e marsala con savoiardi all'osteria), alla merenda del tardo pomeriggio. Attività destinate a rimanere nel grande libro dei ricordi.

Laura Bon

