Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA RIORGANIZZAZIONEVEDELAGO Oggi ultimo giorno d'apertura della sede vaccinale di Riese Pio X che domani cederà il testimone a Vedelago. Il punto vaccinazioni aperto all'inizio della campagna di vaccini contro il Covid 19 del centro Casa Riese riadattato per l'occasione, chiuderà nel pomeriggio di oggi. E già domani sarà operativo quello di nuova apertura dentro all'asilo nido integrato La Tartaruga in via Fogazzaro 8 a Vedelago. Ma non...