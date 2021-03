IL CASO

VITTORIO VENETO Ristoratori che faticano ad andare avanti, tra chiusure imposte dai colori e misure anti-Covid da rispettare. Tutto questo mentre le spese fisse, come l'affitto, non si fermano mai. Goccia dopo goccia la situazione si fa sempre più insostenibile. E, pressata da questa situazione, l'osteria trattoria Da Marina ha deciso di chiudere. Con il 28 febbraio i titolari Giulia, Andrea e Sabrina hanno servito ai loro affezionati clienti gli ultimi piatti nel locale di piazza Manzana a Formeniga, località vittoriese immersa nella core zone del sito Unesco sulle colline di Conegliano e Valdobbiadene. Con la chiusura di questa attività, la frazione perde un pezzo della sua storia e della sua tradizione. Era l'ultima osteria di Formeniga, luogo caro a generazioni di vittoriesi. «Prima della pandemia lavoravamo benissimo -testimonia Giulia al timone dell'attività con mamma e cugino- Poi il Covid-19 ci ha fatto riflettere. Da un lato ci ha stravolto il modo di lavorare, dall'altro ci ha spinto a dedicarci di più alle nostre famiglie. In aggiunta, lo Stato non è adeguatamente venuto in aiuto con i ristori. A novembre abbiamo preso la decisione di chiudere e con la fine di febbraio abbiamo ufficialmente cessato la nostra attività con la consapevolezza che per chi lavora nel campo della ristorazione passerà ancora molto tempo prima di poter tornare alla gestione pre-Covid».

TAVOLATE ADDIO

A incidere sulla decisione di chiusura dell'attività a conduzione familiare, apprezzata per la sua cucina tipica casalinga e l'ambiente conviviale, anche il fatto che la trattoria Da Marina lavorava con grandi tavolate che da un anno le misure anti-Covid hanno bandito. «Eravamo abituati a pranzi e a cene per battesimi e comunioni, o per compagnie, tavolate -ricorda Giulia- che venivano prenotate con mesi di anticipo». Prima della pandemia l'osteria poteva contare su oltre 80 coperti, poi dimezzati dalle misure anti-Covid. Giulia, Andrea e Sabrina, che avevano preso 11 anni e mezzo fa la gestione della trattoria dalla sua fondatrice, la signora Marina, erano riusciti a crearsi un buon giro di clientela. «Sotto vari punti di vista il Covid ci ha spinto a prendere questa decisione e ci ha anche fatto capire molte cose -aggiungono i titolari con riferimento agli affetti e al desiderio di essere più presenti a casa anche solo per cenare o guardare la televisione con i figli- Se non ci fosse stato il Covid, chiaro che la decisione di chiudere non l'avremmo mai presa».

LE REAZIONI

La notizia della chiusura è stata accolta con dispiacere dai clienti: messaggi, lettere e fiori hanno salutato in questi giorni i titolari dell'osteria. «Tutti gesti molto commoventi» danno atto Giulia, Andrea e Sabrina. Dispiaciuto per la decisione di chiudere, ma allo stesso tempo consapevole delle difficoltà che attraversa la ristorazione, pure il vicesindaco Gianluca Posocco. «Semplicità nella cucina, bontà dei piatti, tradizione e allegria erano i tratti distintivi di questa osteria -ricorda Posocco- Perdiamo un pezzo della tipicità del nostro territorio. Comprendo che sia difficile sopravvivere in questo periodo anche perché da parte delle istituzioni spesso ci sono tante parole, ma poi il sostegno pratico tarda ad arrivare. Come loro, altre realtà sono in difficoltà. C'è chi stringe i denti, ma se la situazione continua e i ristori non arrivano credo che perderemo altri locali espressione del territorio». Per i tre ormai ex titolari dell'osteria Da Marina ora si apre un nuovo capitolo di vita: a breve inizieranno un altro lavoro. «Grazie anche ai nostri clienti -concludono- abbiamo ricevuto diverse offerte di lavoro e fortunatamente tutti e tre abbiamo trovato un nuovo impiego». Claudia Borsoi

