Chies: «Radiografia di tutti i punti critici della città»

LA DECISIONECONEGLIANO Il Comune accende i riflettori sui suoi ponti. Come hanno fatto anche altre amministrazioni locali, ieri la giunta Chies ha trattato nella consueta riunione settimanale il monitoraggio di ponti e ponticelli la cui sicurezza e manutenzione sono di competenza del municipio. Sindaco e assessori hanno affidato all'ufficio tecnico comunale, per ora senza rivolgersi a consulenti esterni, l'incarico di realizzare in tempi brevi un report di tutti i ponti del territorio comunale, esclusi quelli appartenenti ad altri soggetti....