Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PROTESTATREVISO «Nelle case di riposo mancano almeno 200 infermieri rispetto al fabbisogno». Il grido d'allarme è stato lanciato ieri dalla Fp Cgil di Treviso durante il presidio organizzato in mattinata in piazza Aldo Moro. E non ci si ferma qui. Perché a breve scatteranno le sospensioni dal lavoro degli operatori della sanità che non si sono vaccinati contro il coronavirus. Sono 300 gli infermieri che rischiano lo stop, con il...