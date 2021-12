SINDACATI/1

TREVISO «Siamo scesi in piazza con i lavoratori ed i pensionati per ribadire la nostra contrarietà a questa legge finanziaria che penalizza soprattutto le giovani generazioni ed i redditi bassi». Commenta così Mauro Visentin, Segretario Generale della Cgil di Treviso, la presenza compatta del sindacato della Marca allo sciopero generale di 8 ore indetto ieri mattina a Milano da Cgil e Uil, per tutti i lavoratori pubblici e privati (esclusi quelli del settore sanitario e scolastico), contro l'ultima manovra del governo Draghi.

I NUMERI

A Parco Sempione sono dunque arrivati ben 12 pullman da Treviso per un totale di oltre 600 tesserati che hanno protestato contro la manovra fiscale che in tutto il Veneto lascerebbe senza significativi benefici l'80% dei lavoratori. Per i sindacati questo sarebbe difatti l'effetto strutturale delle modifiche apportate alle aliquote Irpef. Ad essere maggiormente colpiti sarebbero i contribuenti che rientrano nel 1° scaglione Irpef (fino a 15mila euro lordi annui), non ottenendo alcun vantaggio dalla modifica dell'imposta sulle persone fisiche. Il 53,6%, invece, appartiene al secondo scaglione, mentre nel terzo rientra il 18,4% dei lavoratori che avrebbero benefici per 432 euro l'anno. I redditi superiori ai 50mila euro sono invece appena l'1,5% del totale e va anche peggio ai pensionati visto che l'86% è sotto i 28mila euro. Ad essere colpiti, secondo i dati forniti da Cgil e Uil, ci sono poi anche le donne (il cui 87% otterrà benefici per massimo 11 euro lordi al mese) e i giovani.

L'ACCUSA

«Dopo tanti anni di attesa questa è la prima vera manovra espansiva, ma sul Fisco il Governo ci ha detto che la partita è chiusa e la maggioranza non ha aperto una trattativa con i sindacati - sottolinea Visentin - questo è un modo per ammazzare la rappresentanza sociale, ma nonostante questo vogliamo che le politiche economiche guardino ai bisognosi, così che la riforma fiscale possa tutelare i salari e le pensioni più basse. Puntiamo a superare la precarietà e a riformare le pensioni, rilanciando al contempo gli investimenti per creare lavoro ed evitare chiusure e licenziamenti». Se però da un lato Cgil e Uil corrono compatte contro la manovra finanziaria del Governo, dall'altro la Cisl ha rifiutato di partecipare allo sciopero generale in quanto non in linea con la presa di posizione degli altri sindacati. Una scelta politica che ha amareggiato Visentin: «I colleghi della Cisl hanno deciso, in totale autonomia, di interrompere l'unità sindacale che speriamo però di recuperare quanto prima perché, soprattutto in questo momento storico, ci vuole compattezza d'intenti».

Brando Fioravanzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA