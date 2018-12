Certificato di origine: ora si stampa in azienda

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRASFORMAZIONETREVISO La provincia di Treviso è la settima, in Italia, per export e nei primi nove mesi dell'anno le imprese manifatturiere della Marca hanno venduto all'estero beni per quasi dieci miliardi di euro. Gran parte di questi prodotti sono accompagnati da un certificato d'origine. Non solo un elemento per far valere la forza del made in Italy verso la clientela, ma soprattutto un documento obbligatorio per poter accedere a moltissimi mercati. Proprio per agevolare le ditte esportatrici, accorciando i tempi di consegna e...