IL QUADROTREVISO Le comunali 2021 confermano come la bilancia del consenso politico, nella Marca, continui a pendere dal lato del centrodestra. E in particolare verso la Lega: sola o, più spesso, in coalizione, con portacolori ufficiali o civiche d'area, il Carroccio sfiora l'en plein, confermando sette municipi su otto al voto. E nell'ultimo, il maggiore, Conegliano il candidato sostenuto insieme a Fratelli d'Italia, l'imprenditore Piero...