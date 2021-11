Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INTERVISTAASOLO Un nuovo centro vaccinale per risollevare la quota, sotto media, delle vaccinazioni del distretto di Asolo. Gli occhi sono tutti puntati sulle ex scuole di Casella, dove a giorni partiranno le iniezioni, aggiungendosi al vax point di Vedelago. Il sindaco Mauro Migliorini spera in una svolta, così da permettere alla città di scrollarsi di dosso l'etichetta di roccaforte delle ideologie no vax. «Per fortuna i numeri sono...