TREVISO «Un mezzo fallimento»: questo il bilancio tratto da Luigi Calesso (coalizione civica per Treviso) sulla Variante Centro storico che a 13 anni dalla sua approvazione vede realizzati solo 4 progetti sui dieci complessi immobiliari dismessi che erano stati individuati. «Una serie di interventi destinati, nelle intenzioni della prima amministrazione Gobbo, a risolvere il problema dei più importanti complessi immobiliari dismessi del centro storico».

Questi gli ambiti di intervento: l'ex-Siamic, l'ex Telecom in Borgo Cavour, i tre cinema cittadini (Edison, Hesperia e Astra), l'ex Enel (area Oriani), via Schiavonia a San Nicolò, l'ex Simonetti a Carlo Alberto, l'ex albergo Giustinian e l'ex distretto in via Reggimento Italia Libera. Calesso muove una critica di ampio respiro: «Ovviamente, non si poteva pretendere da quella amministrazione che la variante corrispondesse anche a un disegno organico del futuro del centro storico. Si trattava, in realtà, unicamente dell'accatastare progetti privi di qualsiasi filo conduttore, sperando che qualcuno investisse le risorse per sottrarre all'oblio quelli che, alcuni anni dopo, sarebbero stati catalogati tra i buchi neri della città».

Sulla carta si trattava di una previsione di edificazione di 141.550 metri cubi, sotto forma di recupero di edifici già esistenti. «A 13 anni, però, solo 4 di quei progetti risultano realizzati o in via di completamento per un totale di 31.950 metri cubi di edificazione, pari al 22,57% del totale, contro il 77,43% in attesa di realizzazione». «Un risultato molto modesto dell'operazione - giudica Calesso - se non di un mezzo fallimento, causato in primo luogo dalla mancanza di un disegno organico che convincesse i potenziali investitori del fatto che il centro storico avrebbe aumentato i residenti e la propria vitalità: insomma, l'offerta di cubature non basta se non c'è un quadro chiaro. In secondo luogo, la variante centro storico ha dato meno di un quarto dei risultati sperati perché le sue previsioni edificatorie si sono intrecciate con quelle della variante generale al PRG che nel 2004 aveva scaricato sulla città 2.000.000 di metri cubi di possibile edificazione». A riprova Calesso indica una delibera della Giunta Gobbo del 14 gennaio 2008, in cui «l'eccesso di cubatura offerto dalla Variante Generale al PRG veniva considerato dalla Giunta (non dall'opposizione) il motivo principale che aveva fatto finire deserte le tre precedenti aste per la vendita della ex-caserma Piave. La chiara ammissione da parte di chi ha governato in quegli anni di aver ecceduto nel rendere edificabili terreni che prima non lo erano, dando vita ad un meccanismo inflattivo dell'offerta di abitazioni, appartamenti, case a schiera. Anche la Variante Centro Storico ne ha fatto le spese».

