IL DATO

TREVISO Mesi di successi per il CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici) della Provincia, che tra aprile ed ottobre è riuscito a reinserire in natura ben il 56% degli animali recuperati a seguito delle numerose segnalazioni. Moltissimi dei 2.697 animali recuperati, se non quasi tutti, erano arrivati al centro in condizioni gravissime, ma grazie all'impegno dei volontari e dei veterinari del centro, molti di loro si sono salvati. Non solo animali adulti, ma molte nidiate e cucciolate, ancora nel periodo dello svezzamento. Sono sorte alcune difficoltà, principalmente per l'assenza di strutture, necessarie per il processo di riadattamento dell'animale selvatico e la successiva reintroduzione autosufficiente in natura.

GLI OBIETTIVI

«Il centro si occupa di tutti i selvatici a sangue caldo» spiega Michela Dugar, dirigente del CRAS, «e da ottobre la Regione veneto ha tolto dalla lista degli animali da salvaguardare alcune specie, considerate invasive». Tra queste il cinghiale, il piccione comune e buona parte dei corvidi, come il corvo comune, la ghiandaia, la gazza e la cornacchia. «Oltre ai gatti domestici, che sono un problema per i piccoli uccelli, anche i cani lasciati liberi iniziano ad essere un guaio. Quest'anno hanno fatto strage di caprioli sul Montello». E sono stati veramente tanti i caprioli arrivati al centro con ferite gravissime e molti di loro non ce l'hanno fatta. «Giusto in questi giorni ne abbiamo uno in cura» continua Dugar, lamentando come il comportamento disinteressato dei padroni che non tengono i cani al guinzaglio porti spesso a situazioni drammatiche. «La settimana scorsa ne abbiamo recuperati due sbranati dai cani in zona Pagnano d'Asolo».

IL METODO

Il lavoro dei volontari del CRAS non si ferma solo ai recuperi e alla cura, ma pure alla salvaguardia e alla prevenzione, che si ottiene educando il cittadino a distinguere quali sono i casi che necessitano di un intervento e quali invece no. «Quando qualcuno ci chiama o ci porta un animale in difficoltà, sono molte le volte in cui sarebbe stato meglio non toccarlo - continua - noi allora ogni volta cerchiamo di fare un po' di scuola per insegnare alle persone come comportarsi. Oggi comunque c'è una coscienza molto più diffusa». Prendere con sé un animale selvatico non ferito rappresenta un illecito penale ma, nonostante tutto, è proprio grazie a queste preoccupazioni che molti dei pazienti del centro vengono salvati. «Si vorrebbe essere più severi, ma come si fa a punire severamente quello che è semplicemente un eccesso d'amore» . Per concludere una buona notizia: è stato rintrodotto nel suo ambiente il capriolo albino che aveva catturato l'interesse dei trevigiani qualche tempo fa e che era stato dato per morto. Gli specialisti del CRAS lo hanno curato e ne hanno seguito il riadattamento accanto a un altro capriolo femmina, anch'esso albino. Adesso è tornato libero.

Alfredo Baggio

