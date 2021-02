LA GIORNATA

TREVISO Assalto alle città. Si può riassumere così il primo sabato di libertà, anche se non piena, dopo un mese di zona arancione. Migliaia di persone si sono riversate tra le vie di Treviso, Castelfranco, Conegliano, Montebelluna: «La gente aveva voglia di tornare a vivere e si è notato. Però ho visto anche rispetto delle regole», sinterizza Stefano Marcon, sindaco castellano. Tanta gente ma pochi affollamenti. A Montebelluna forse la situazione peggiore: «Sono sconfortato - ammette il vicesindaco Elzo Severin - continuo a ricevere messaggi di assembramenti in vari punti della città anche se non ho ancora notizie di sanzioni. Se continua così torneremo indietro». Di sanzioni, a ieri sera, ne sono state date solo a Treviso: un 17enne di Silea è stato sorpreso senza mascherina in piazza Pola. La sua sfortuna è stata di incrociare direttamente il comandante della polizia locale Andrea Gallo, in giro per il centro assieme ad altri 15 agenti. Per il giovane multa inevitabile (400 euro, 280 se pagata entro 5 giorni). Due 16enni invece sono stati identificati perché sorpresi a bere alcolici in via Toniolo. Rischia grosso il bar di via Dall'Oro dove hanno acquistato le bevande. Già una ventina di giorni fa aveva venduto alcol ai minori venendo multato. Adesso è stato segnalato all'Ufficio commercio del Comune e potrebbe incorrere in una sanzione che può prevedere fino a tre mesi di chiusura e fino a mille euro di multa.

L'ASSEDIO

A Treviso, dopo più di un mese, si è anche rivisto il traffico con code e rallentamenti lungo il Put si la mattina che nel pomeriggio. Fino alle 18 di ieri, in città, sono entrate 115.312 auto contro le 92.979 di sabato scorso negli stessi orari: «Il 24% in più - commenta Gallo - sono numeri importanti. Però la situazione in centro è rimasta sotto controllo, abbiamo solo dovuto fare opera di sensibilizzazione in alcuni plateatici. È arrivata tanta gente, eravamo pronti a bloccare gli ingressi pedonali come capitato nel periodo di Natale. Ma non ce n'è stato bisogno. C'erano tanti gruppi in giro, ma non assembramenti statici. La città, insomma, ha retto». Soddisfatto anche il sindaco Mario Conte: «L'atteggiamento generale è stato di grande responsabilità - ammette - tanta gente in giro ma regole rispettate, solo qualche situazione attorno ad alcuni plateatici da tenere sotto controllo. Sostanzialmente non ci sono stati grossi problemi. Poteva andare peggio. È stato un banco di prova, superato».

IN PROVINCIA

Piazza Giorgione, a Castelfranco, ha fatto il pieno. «Era tempo che non si vedeva così tanta gente - osserva Marcon - non abbiamo fatto multe, ma tanti controlli soprattutto nei bar e nei locali. Alla fine il rispetto delle regole è stato buono. Tutti hanno utilizzato le mascherine, non ci sono stati assembramenti. La piazza è stata però presa d'assalto, sopratutto dalle 16 alle 18. Ce lo aspettavamo. Adesso però continuiamo a tenere la guardia alta per evitare contagi». Tanta gente anche a Conegliano ma, anche qui, senza grossi problemi: «Abbiamo visto i tavolini dei plateatici del centro pieni - spiega il comandante della polizia locale Claudio Mallamace - ma di gente a passeggio, in gruppo, non tantissima. Certo, più delle scorse settimana. Non abbiamo però registrato situazioni potenzialmente pericolose». A Montebelluna invece, come detto, Severin è pessimista: «In città è arrivata tante gente e ci sono stati assembramenti. Per scongiurare i contagi non mi resta che confidare nelle vaccinazioni. Capisco che le persone non ne possano più di restare a casa, di osservare le limitazioni. Ma è necessario essere prudenti senza mai abbassare la guardia. Il rischio è quello di tornare indietro con l'aumento di contagi. E dobbiamo evitarlo».

Paolo Calia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA