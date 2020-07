LA MANIFESTAZIONE

TREVISO Django e Non una di meno contestano la manifestazione degli ultracattolici contro il ddl Zan: tensione in piazza Borsa. Sono scesi in piazza per rivendicare il modello di famiglia patriarcale. Una cinquantina di persone ha chiesto di manifestare pacificamente in segno di protesta contro il disegno dl legge Zan, in discussione al Parlamento, che prevede il reato di omotransfobia. «Scelta discutibile e liberticida - hanno spiegato i manifestanti - il reato di omofobia lascia troppa discrezionalità a interpretazioni e derive che rischiano di colpire tutti coloro che promuovono il diritto naturale di ogni bambino ad avere un padre e una madre o, più semplicemente, che si riconoscono nel principio dell'identità sessuata biologica e non in quello della più nebulosa identità di genere». Ma i centri sociali e le associazioni femministe sono arrivate in piazza decise a contestare con striscioni e cori. «Non è accettabile che manifestazioni con contenuti così violenti, in nome della famiglia naturale, possano avvenire nella nostra città - commenta Gaia Righetto - Non vogliamo che le nostre piazze vengano presidiate da misogini ed omofobi». Attimi di tensione tra manifestanti e centri sociali ma la situazione è rimasta sotto controllo grazie alla presenza massiccia delle forze dell'ordine.

E.F.

