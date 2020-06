IL CASO

TREVISO Centri estivi comunali: aperte lunedì le iscrizioni per i 144 posti disponibili a settimana e già in overbooking. In due giorni sono arrivate quasi 150 iscrizioni per i centri estivi organizzati dal Comune di Treviso e gestiti da Coop Comunica che partiranno il 6 luglio. L'altra novità è che ad occuparsi del triage sarà la polizia locale, consentendo così un ulteriore risparmio all'amministrazione.

Mancano circa due settimane alla partenza dei centri estivi comunali. Il Comune, che sta lavorando da un mese per poter garantire alle famiglie questa possibilità, ha dovuto adeguare i protocolli allo standard previsto dalle normative anticovid. La scelta è stata quella di mantenere la tariffa calmierata di 39,00 euro a settimana a tempo pieno più i buoni pasto e spenderà circa 160.000,00 euro per aprirli in sicurezza (circa euro 60.000,00 in più del 2019). Il numero dei bambini accettati scende da 300 a 144 per rispettare i rapporti operatore - bambini (1:5 per infanzia e 1:7 per primarie). Se il tempo lo permetterà le attività si svolgeranno nei grandi giardini delle scuole e i pasti saranno erogati in monoporzione sigillata per ogni bambino. Tra le ultime novità si segnala la collaborazione della polizia locale per le operazioni di triage e accoglienza. Ca' Sugana ha mobilitato uffici e competenze per rispondere ai nuovi protocolli in maniera sostenibile: la nuova formula prevede molti più operatori specializzati per assistere i piccoli gruppi di bambini, un operatore Covid-controller per ogni sede e il supporto dei vigili per operazioni di triage. (Le iscrizioni avvengono solo in modalità on line all'indirizzo estate.treviso@cooperativacomunica.org)

Anche la Cooperativa Sociale Solidarietà propone dal 29 giugno al 4 settembre i Centri Estivi, che avranno come filo conduttore il tema Distanti ma uniti, esploriamo il nostro Sistema Solare. Come piccoli astronauti, i bambini parteciperanno ogni giorno a una missione spaziale che permetterà loro di conoscere i pianeti ma anche di ricevere un addestramento adeguato e divertente. A partire dalle misure di prevenzione sanitaria che oggi fanno parte della quotidianità e che saranno interpretate positivamente, come parte integrante della giornata. Così il passaggio del triage, ad esempio, diventerà il momento della pressurizzazione mentre le mascherine faranno parte della dotazione per esplorare mondi diversi in sicurezza. La sfida educativa è quella di rendere consapevoli e preparare i piccoli partecipanti, anche in vista del loro ritorno a scuola. I Centri Estivi rientrano in un più ampio progetto Kepler 5-14, di cui la cooperativa Solidarietà è partner, selezionato da Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che permette di supportare il lavoro degli educatori e i costi di partecipazione. L'iniziativa è rivolta ai bambini dai 3 ai 11 anni; ognuno farà parte di un gruppo di riferimento con attività di animazione specifiche per la propria fascia di età. In programma laboratori ludico espressivi, giochi di squadra, laboratori di cucina, ludico motori e teatrali e attivitàin giardino. Parteciperanno anche le persone con disabilità che sono in residenza e lavorano nella cooperativa Solidarietà e che sono già impegnate nella realizzazione delle scenografie per raccontare il Sistema Solare. Le attività si svolgono nel Villaggio Solidale nel quartiere di Santa Bona da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle ore 13.. La quota di partecipazione settimanale è di 120 euro (www.solidarietatv.org. )

