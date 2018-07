Centrata le linea elettrica Canizzano senza corrente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I DISAGITREVISO Ha rischiato di passare una notte al buio il quartiere di Canizzano. Si perchè uno dei tanti alberi crollati sabato sera in tutta la Marca, ha centrato in pieno le linee dell'Enel, danneggiando i cavi della linea elettrica e provocando un temporaneo black out. I vigili del fuoco, (come si vede nella foto qui accanto), sono dovuti intervenire con due autogru per rimuovere l'albero e liberare le linee. Un lavoro non semplice anche perchè lo stesso scenario si presentava in altri due zone del quartiere, alle prese anche con...