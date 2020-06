LA STRUTTURA

TREVISO Un nuovo polo interamente dedicato all'emergenza. Dentro c'è tutto ciò che serve per riuscire a salvare le vite lottando sul filo dei secondi: l'elisoccorso, la base per le ambulanze, la sala operativa e il nucleo per i soccorsi speciali. Le tecnologie sono tra le più avanzate d'Italia. E poi c'è il cuore di quasi cento operatori (una trentina per turno) che non si sono mai tirati indietro, tanto meno durante l'emergenza coronavirus. È tutto questo la nuova centrale del Suem 118 dell'ospedale di Treviso, realizzata a ridosso della tangenziale, inaugurata ieri dal governatore Luca Zaia. Si tratta di una struttura che fa fare un passo in avanti non solo alla sanità della Marca ma anche a quella dell'intero Veneto. È il primo eliporto, non solo un'elisuperficie, a servizio di una struttura sanitaria realizzato in Italia con il nuovo regolamento Enac. «E tutte le attività di emergenza sono riunite in un unico fabbricato: una caratteristica che rende questa realtà unica a livello nazionale spiega Paolo Rosi, direttore del Suem118 ciò ha permesso di creare un sistema molto efficiente, sostenuto da un'altissima tecnologia, che garantisce l'affidabilità della centrale operativa».

AUTOSUFFICIENTE

La struttura è completamente autosufficiente a livello energetico. Tutti gli impianti e i servizi sono stati duplicati. Se un guasto improvviso dovesse mettere fuori uso qualcosa, in sostanza, ci sarebbe sempre un'alternativa immediatamente a portata di mano. Si va dalla centrale telefonica alla doppia connessione in fibra ottica, fino al collegamento con il pronto soccorso del Ca' Foncello, raggiungibile sia attraverso la strada interna alla nuova cittadella sanitaria, dove è già stato realizzato il sottopasso, sia percorrendo la strada esterna, dotata di corsia preferenziale per le ambulanze. «È come un aereo sottolinea il direttore avere gli strumenti per garantire sempre la continuità del soccorso è fondamentale quando si parla della salvaguardia di vite umane». La nuova centrale rappresenta di fatto la ciliegina sulla torta per Rosi, che dopo 30 anni trascorsi a Treviso adesso si appresta a guidare l'emergenza-urgenza a Venezia. Per ora il timone della nuova centrale del Suem 118 passerà nelle mani di Maria Luisa Ferramosca, affiancata dal coordinatore Alessandro Chies. «Per me è un grande traguardo. Ma abbiamo lavorato tutti assieme ha detto ieri il direttore rivolgendosi ai collaboratori e non finisce qui: bisogna lavorare ancora per continuare a crescere».

L'INVESTIMENTO

L'intervento ha richiesto un investimento di quasi 8 milioni di euro. La base dell'elisoccorso, con eliporto e hangar, era già stata attivata alla fine del 2018. Adesso è arrivato tutto il resto: la centrale operativa, l'unità di crisi, gli spazi per le riunioni e la formazione, l'autorimessa per le 12 ambulanze (6 di soccorso e 6 di trasporto) e le 3 automediche, un'unità per le grandi emergenze e il rischio Nbcr (nucleare, biologico, chimico e radiologico), i depositi per il materiale di soccorso e la struttura esterna per il ricovero dei mezzi per le maxi emergenze. Da qui verrà gestita l'intera mole di lavoro portata avanti dal servizio di emergenza-urgenza di Treviso. Ogni anno arrivano oltre 107mila chiamate urgenti e vengono effettuate più di 55mila missioni di soccorso nella Marca. Vuol dire una media di 150 al giorno. Oltre 600 con l'impiego dell'elisoccorso. Poi ci sono più di 600 trasferimenti urgenti tra gli ospedali, oltre 700 richieste di ricerca di posti letto per pazienti critici, 3mila richieste di soccorso veterinario, 30mila trasporti ordinari. Senza contare che negli ultimi dieci anni sono state formate 14mila persone sull'uso del defibrillatore. L'attività non si è mai fermata nemmeno nel lockdown per l'emergenza Covid. Le chiamate sono passate dalle 10mila di febbraio alle 8.500 di aprile. Ma le missioni sono andate dalle 3.500 di febbraio alle 4.200 di aprile. In più, sono stati trasportati 726 pazienti positivi al coronavirus. Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA