Cento occhiali protettivi per il personale del Suem 118 di Treviso. A donarli la Felmann, azienda leader nel settore ottico che da circa un anno ha aperto uno dei suoi 5 store veneto proprio in centro città. Ieri la consegna ufficiale del materiale da parte del country manager Ivo Andreatta al direttore del Suem Marialuisa Ferramosca. «Con questa donazione Fielmann intende ringraziare tutti i medici e il personale sanitario per il loro straordinario impegno in questi momenti difficili e spera di contribuire a sostenerli nel loro lavoro di fondamentale importanza», ha spiegato Andreatta.

«A Fielmann, azienda che si conferma attenta alle istanze del territorio e del sociale, va il nostro più sentito ringraziamento per questo gesto di generosità e vicinanza - ha commentato il direttore generale dell'Usl 2 della Marca Francesco Benazzi -. Il Suem 118 Treviso è stato particolarmente impegnato nell'ambito dell'emergenza e, dunque, il dono di Fielmann va a premiare una delle Unità Operative maggiormente impegnate nell'affrontare la pandemia». In Italia, non appena ricevute le relative certificazioni necessarie, Fielmann ha donato 5.000 occhiali protettivi alla Croce Rossa Italiana e altri 1.000 occhiali a ospedali e strutture mediche. Tra questi anche il Ca' Foncello di Treviso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA