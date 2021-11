Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GLI ARRESTITREVISO In pochissimi giorni, tra il 20 settembre e la metà di ottobre, avevamo messo a segno almeno un centinaio di furti in abitazione, soprattutto fra le province di Padova, Treviso e Venezia. Una media di quattro colpi a notte, che in certe occasioni arrivavano addirittura a otto. I presunti responsabili, Shpetim Skenderi, 28 anni, Dilaver Veliu, 26, Elson Shera, 32 ed Eriksid Hasimaj, 30, tutti di nazionalità albanese, erano...