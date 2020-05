IL NODO

TREVISO Al tempo della didattica a distanza 110 studenti si ritrovano senza computer in casa. Succede alla scuola media Coletti del quartiere San Liberale a Treviso. Con i fondi ministeriali arrivati e con l'aggiunta di un fondo di aiuto messo a disposizione dal comitato genitori la scuola è riuscita a provvedere finora solo a 47 portatili o tablet. Ma ne mancano all'appello più della metà. Forse ancora di più. E dalla scuola parte un nuovo appello.

I GENITORI

Con il comitato genitori della scuola che ha deciso di aprire e rovesciare fino all'ultima monetina il salvadanaio dei risparmi fino ad oggi raccolti per comprare tablet e pc da mettere a disposizione degli studenti le cui famiglie si trovano in situazione di difficoltà economica. L'unione fa la forza sembra essere la parola d'ordine adottata dalle 50 mamme e papà del Comitato genitori che da qualche settimana hanno dato fondo a tutti i risparmi per garantire, anche in tempo di Coronavirus il diritto allo studio dei ragazzi nelle cui case il computer non c'è. In modo che tutti possano seguire le lezioni nella modalità della didattica a distanza. E dopo la messa a frutto dei risparmi scuciti al salvadanaio dei genitori della scuola è partita nelle scorse settimane anche una campagna di raccolta fondi sempre a sostegno degli alunni sprovvisti degli strumenti informatici: «Noi genitori ci sentiamo chiamati direttamente in causa oggi come comunità educante spiega Lucia Cavallin, mamma e presidente del consiglio di istituto dell'istituto comprensivo Coletti Abbiamo promosso una campagna coinvolgendo altre famiglie per una raccolta rapida di fondi, in modo da destinare computer o tablet agli studenti dell'istituto comprensivo privi di mezzi». E a conclusione di un sondaggio condotto dai docenti della scuola media Coletti attraverso telefonate, all'avvio delle lezioni on line hanno risposto non avere un pc in casa 120 studenti.

LA DIDATTICA

Da quel momento la catena della solidarietà del comitato genitori si è messa subito in moto. Anche dopo la scialuppa di salvataggio partita lo scorso 26 marzo all'interno del decreto Cura Italia, per destinare alle scuole 85 milioni per il potenziamento della didattica a distanza e per dotarsi degli adeguati strumenti digitali. Un salvagente utile chiesto anche dalla dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale Barbara Sardella: «Probabilmente le necessità sono anche maggiori rispetto ai 110 computer dice la presidente d'istituto della scuola Coletti Gli insegnanti fin dalle prime lezioni a distanza avevano visto che decine di studenti non erano presenti all'appello semplicemente perché il pc non l'avevano». Una solidarietà tra famiglie capace di fare scuola. Tanto che la buona notizia della stretta di mano tra genitori che si è fatta strada alla Coletti è stata condivisa martedì sera nel dibattito aperto via web proposto nell'incontro Webinar organizzato dall'associazione Famiglie 2000 dal titolo: C'era una volta la scuolae adesso? per mettere a fuoco l'esperienza della didattica a distanza.

LA DIRIGENTE

A promuovere a pieni voti l'impegno delle famiglie dei genitori della Coletti anche Franca Da Re, dirigente tecnico Miur dell'Ufficio scolastico regionale che ha messo a fuoco una geografia regionale della diffusione della didattica a distanza a macchia di leopardo: «La scuola dopo la sospensione delle lezioni si è dovuta organizzare nell'arco di una settimana ha detto la dirigente Nessuno di noi pensava che questo fosse possibile. In qualche caso c'erano persino docenti che non avevano una mail personale. E tutto è partito con una parte del mondo sindacale che diceva agli insegnanti: non siete tenuti a fare nulla. Ma questo straordinario strumento ha anche rivelato che ci sono i ragazzi socialmente più poveri che sono maggiormente sfavoriti. E i più piccoli che senza la presenza di un genitore non possono rimanere da soli davanti al pc».

Alessandra Vendrame

