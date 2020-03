LE REGOLE

TREVISO Due telefonate al minuto, senza contare le mail. Da domenica mattina il comando della polizia locale di via Castello d'Amore è letteralmente sotto assedio: centinaia di cittadini si rivolgono ai vigili per capire se possono muoversi, come possono muoversi, quando possono muoversi, cosa devono fare. E l chiedono di continuo. «Oggi (ieri ndr) non ho dovuto potenziare il numero di pattuglie, fortunatamente siamo a pieno organico - spiega il comandante Andrea Gallo - ma ho dovuto aumentare gli uomini messi a prendere le telefonate. Qualcuno si lamenta perché non rispondiamo subito, ma sinceramente facciamo il possibile».

LE RICHIESTE

Gli agenti chiamati a fronteggiare questa ondata di preoccupazione si trovano a fare i conti con le richieste più disparate: chi chiede se è possibile andare al bar o a fare la spesa; a chi come regolarsi per andare al lavoro o per accompagnare i bambini dai nonni. Una miriade di variabili che, alla fine, compongono la vita di ogni giorno. «I nostri agenti rispondono attenendosi a quanto previsto dal decreto - spiega Gallo - la linea guida è che tutti dovrebbero starsene a casa. Le eccezioni sono previste per chi ha necessità di muoversi per lavoro, per motivi di salute o per gravi necessità come dover assistere qualcuno, per esempio. Andare a prendere il caffè è da valutare: fino alle 18 gli esercizi sono aperti, basta quindi muoversi con buon senso evitando gli assembramenti e rispettando le distanze di sicurezza come previsto».

I DOCUMENTI

Il salvacondotto, come in altre situazioni di emergenza, è l'autocertificazione. Nella notte tra domenica e lunedì è cambiata la modalità per ottenerla: «Oltre che scaricarla dal sito del comune - spiega il comandante - è possibile chiederla direttamente alle pattuglie che fermano per i controlli. Ovviamente ognuno si prende le responsabilità di quello che dichiara: se una persona dice di essere diretta al proprio posto di lavoro ma in realtà si sta muovendo senza un valido motivo, rischia la multa da 209 euro, l'arresto fino a tre mesi. E, in più, la denuncia per false dichiarazioni a pubblico ufficiale. Le pattuglie infatti faranno anche le verifiche delle motivazioni». A oggi l'unica forza dell'ordine che fa controlli specifici sui movimenti è la Polizia di Stato: «Aspettiamo il piano del Prefetto che dovrà comprendere nei controlli anche i carabinieri e le polizie locali. Al momento noi fermiamo per normali verifiche sui documenti e chiediamo perché uno è in giro».

