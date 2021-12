SANT'EGIDIO

TREVISO Nessuno sarà lasciato fuori dal Natale dei più poveri e dei più fragili: la Comunità Sant'Egidio di Treviso sta preparando per donare una festa solidale agli anziani soli, ai senza fissa dimora e alle famiglie in povertà. Una realtà che è andata aumentando con l'esplosione dell'emergenza coronavirus. Infatti la comunità, che fa capo alla chiesa di San Martino Urbano, ha dovuto assistere nell'ultimo anno una novantina di nuclei familiari in estrema difficoltà economica, in alcuni casi colpiti anche da sfratti esecutivi. «Nell'ultimo anno sono arrivate da noi decine e decine di famiglie. Arrivano da altri comuni della provincia; nel proprio territorio non hanno trovato aiuto perché magari non sono presenti la Caritas o altri enti assistenziali» fa il punto Valerio Delfino, responsabile della Sant'Egidio attiva a Treviso dal 2010.

«Si sono rivolte a noi conoscendoci con il passaparola. Una o due volte al mese abbiamo fornito loro la spesa alimentare. La situazione nel 2020 è peggiorata, anche se devo notare che negli ultimi mesi c'è stata una ripresa dell'economia, qualcuno ha ritrovato un lavoro e un miglioramento c'è, ma la quantità delle persone in difficoltà è sempre preoccupante». La Sant'Egidio, che ha una comunità anche a Conegliano, quest'anno può tornare a organizzare la cena della vigilia e il pranzo del giorno di Natale, pur rispettando tutte le normative in atto contro il contagio, Green pass compreso per ospiti e volontari. «La sera del 24 dicembre saremo in tre posti diversi di Treviso, come già due anni fa», dice Delfino.

«Dobbiamo fare cene a numero chiuso. Due posti dove allestire la cena sono già individuati, mentre per le persone non vaccinate, e che potranno farsi il tampone, apriremo San Martino per distribuire cibo da asporto e un regalo. Il giorno di Natale vogliamo fare un pranzo che ci dia la possibilità di una partecipazione più ampia. Non vogliamo escludere nessuno, nemmeno chi non è vaccinato contro il Covid perché magari non ha il codice fiscale, è uno straniero non regolare oppure perché, per altre condizioni personali, non ha potuto accedere al vaccino». Per preparare il Natale di vicinanza agli ultimi e agli esclusi, la Sant'Egidio chiede la donazione di cibo e di regali, (dal panettone al sacco a pelo) da consegnare nei locali sotto la chiesa di ponte San Martino ogni martedì e venerdì dalle 19 alle 20, oppure al sabato e alla domenica dalle 15 alle 18. Chi vuole dare una mano a preparare i pacchi dono può recarsi nella sede della comunità oggi e domani, il 18 e 19 dicembre dalle 15 alle 18. Domani alle 16.15 si terrà un incontro di preparazione al Natale nell'oratorio di San Martino. (cr.sp.)

