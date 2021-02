La didattica a distanza non ferma la creatività. Quasi 100 i ragazzi che hanno partecipato ai Creativity Camp organizzati da Innovation Future School con l'Istituto Riccati-Luzzatti di Treviso e l'Istituto Sansovino di Oderzo. Dopo due mesi di lavoro gli studenti si sono sfidati a colpi di idee nei due giorni di Creativity Cup il 6 e il 13 febbraio.

«Due mesi di lavoro nei quali i ragazzi sono stati stimolati da imprenditori del territorio, tra di loro citiamo Keter Italia, Ascotrade, Maarmo Srl, Mosca Clothing e Radio Wow» dice Gianpaolo Pezzato, presidente di Innovation Future School. «Il risultato? Concetti sempre più smart: gli studenti hanno dimostrato di avere le idee chiare: il futuro deve passare per la circular economy e la sostenibilità ambientale». Difficile il compito dei giurati che hanno assistito alla presentazione dei progetti che hanno poi dovuto valutare basandosi sulla capacità di esposizione e sull'originalità dell'idea. Per l'Istituto Riccati-Luzzatti l'idea valutata vincente è quella del team di Giulia Bolzan, Alessia Amadi e Asja Gobbo della classe 4D. Not Only Peel è il nome del loro progetto che prevede la possibilità di creare cellulosa utilizzando le bucce della mela. Per l'Istituto Sansovino di Oderzo invece vince l'idea della Pizza Box di Greta Roman, Alena Saccon e Filippo Maronese. Pizza Box punta a creare dei contenitori riutilizzabili per l'acquisto delle pizze per ridurre lo spreco di carta e salvaguardare l'ambiente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA