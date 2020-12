IL RISTORATORE

VOLPAGO «Ho avuto paura, ho veramente temuto il peggio per la mia salute. Il Covid non mi ha risparmiato». Ad affermarlo è Celeste Tonon, 70 anni, noto ristoratore che con il fratello Giuliano gestisce da Celeste a Venegazzù di Volpago. È stato ricoverato per 10 giorni all'ospedale di Montebelluna, dopo essere risultato positivo al virus. «Ma ora sono a casa, ho superato questo ostacolo, non auguro a nessuno una esperienza simile».

Celeste che sintomi ha avuto?

«Non mi sentivo bene, ho avuto la febbre. Pensavo fosse l'influenza. Mi sono recato ad Altivole per eseguire il tampone e sono risultato positivo. Poi sono scivolato in casa, la febbre mi stava sfiancando così sono stato ricoverato all'ospedale di Montebelluna».

Come è stata la degenza?

«È stata dura, soprattutto i primi giorni con la febbre a 38 e anche la tosse, non pensavo fosse così difficile da superare, ho cercato di lottare, ma i pensieri, vista la scomparsa di vari amici e colleghi, non erano dei migliori».

Una vita frenetica, scandita dal lavoro, poi l'ospedale

«Non è stato facile, dieci giorni a letto e rinchiuso, all'inizio aiutato con l'ossigeno, poi il quadro clinico è migliorato e ho iniziato a vedere la luce in fondo al tunnel. Però mi prendeva la nostalgia di casa».

Ha trovato assistenza e conforto?

«Prima di tutto devo fare gli elogi allo staff medico ed infermieristico, sono persone stupende, cordiali, piene di umanità. E poi le tante telefonate e i messaggi di colleghi ristoratori e amici, mi hanno aiutato molto. Il calore e l'amicizia mi sono serviti».

Aveva prestato le dovute attenzioni?

«Quando sono in ristorante presto sempre la massima attenzione, c'è l'ordine di rispettare le distanze e tutti i collaboratori sono stati ligi. Magari fuori dal ristorante avrò avuto qualche momento di leggerezza e mi rendo conto che non deve essere così».

Il ristorante è stato chiuso?

«Sì per precauzione e tutti si sono sottoposti al tampone, sono negativi. Oggi riapriamo».

Dopo questa esperienza cosa si sente di dire?

«Raccomando a tutti di rispettare le regole, di indossare la mascherina, di rispettare i distanziamenti e di non dare nulla per scontato. Non dobbiamo sentirci forti, superiori o superficiali, il virus non guarda in faccia a nessuno».

Il pranzo di Natale è alle porte, come vede il momento?

«Un Natale diverso, che va a chiudere una annata disastrosa, mai avrei pensato a un 2020 così negativo. Per quanto riguarda il pranzo con le nuove regole sarà ovviamente ridotto come commensali, i grandi numeri sono un ricordo, i clienti che vengono da lontano magari non ci saranno. Ma vediamo di superare anche questo momento, l'importante è poter sperare in un futuro più roseo».

