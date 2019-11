Cause lumaca mille giorni per un verdetto «Miglioreremo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DATOTREVISO 1.043 giorni per arrivare ad una sentenza di primo grado in una causa di lavoro. È uno dei numeri della giustizia lumaca a Treviso che preoccupano tanto le categorie economiche quanto gli avvocati trevigiani il cui presidente dell'Ordine provinciale Massimo Sonego dice: «Troppi quasi tre anni per soddisfare l'esigenza di giustizia». I tempi che un processo civile impiega ad arrivare al traguardo della sentenza di primo grado è stata misurata anche da una graduatoria nazionale stilata da Il Sole 24 ore: a Treviso la media è...