CASTELFRANCOUna delle principali cause di incidenti in provincia di Treviso è la guida in stato di ebbrezza. Ma non c'è weekend che i controlli dei carabinieri o della Stradale non rilevino questa grave violazione. È successo anche sabato sera in due occasioni. La prima a Castelfranco dove durante un controllo in via San Pio X, i militari della locale Compagnia hanno fermato una Seat Ibizia che aveva attirato la loro attenzione. Alla guida...