CASTELFRANCO Riaprirà venerdì il tratto di Corso 29 Aprile dall'incrocio con via Riccati a piazza Fusinato, che da febbraio è chiuso per lavori di rifacimento delle reti sotterranee del gas e dell'acquedotto e di manutenzione del porfido. Sarà una liberazione per i commercianti che hanno lamentato il crollo degli incassi a causa del cantiere, ma è anche una buona notizia per i cittadini che da mesi si trovano ad allungare i loro percorsi nell'attraversare in auto e in moto il centro. LO STOP La chiusura della strada inizialmente su...