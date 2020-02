CASTELFRANCO

L'associazione Sliderkids presa di mira dai ladri. Che non trovano soldi ma rubano le caramelle destinate ai bambini. Nella notte di giovedì qualcuno si è introdotto rompendo una porta-finestra nella sede in via Francia dell'associazione che si occupa di inclusione. I malviventi hanno insistentemente cercato di aprire la cassaforte e, non riuscendoci, hanno messo a soqquadro l'intero ufficio alla ricerca di denaro. Sconcertata e amareggiata la presidente, Alessandra Meazzo: «Non hanno trovato nulla e hanno portato via perfino le caramelle destinate ai bimbi pur di non uscire a mani vuote. Quando ieri mattina sono entrata nell'ufficio mi sono sentita attaccata personalmente e toccata nel vivo perché tutto quello che facciamo è per i più piccoli. Mi ha deluso pensare che qualcuno abbia anche solo pensato di rubare soldi destinati all'acquisto di tricicli per i bambini oncologici».

DUE ANNI DI ATTIVITA'

L'associazione, da due anni operativa a Castelfranco, ha fondato lo Sliderking, uno sport dove bambini normodotati e diversamente abili scendono assieme dai pendii montuosi o collinari in sella ad alcuni maxi tricicli. Inoltre, dal 5 febbraio, alla Sliderkids è stata concessa la possibilità di entrare nei reparti oncologici infantili degli ospedali e donare un triciclo particolare con il supporto per la flebo chemioterapica. In questo modo i piccoli pazienti possono salire e girare per il reparto durante l'infusione estraniandosi dal contesto ospedaliero e soprattutto dalla terapia che stanno seguendo. Forse è stata proprio quest'ulteriore attività, per la quale l'associazione nei mesi scorsi ha raccolto denaro tramite donazioni di volontari, che ha fatto pensare ai malintenzionati che ci fossero soldi nell'ufficio. «Sono venuti diretti qui, non hanno provato ad entrare da nessun'altra parte, credendo con ogni probabilità di trovare contanti -afferma la Meazzo- Sono saliti al secondo piano, passando dal giardinetto sottostante e arrampicati sul muro esterno della farmacia dove hanno lasciato anche delle impronte. Hanno spaccato la porta finestra per entrare e hanno subito cercato di aprire la cassaforte ma non riuscendoci hanno poi cercato in giro, ovunque. Non hanno portato via i computer o altra attrezzatura, ma solo perchè era troppo complesso scendere portandoseli dietro».

LE INDAGINI

Stando alla prima ricostruzione fatta dalla presidente insieme ai carabinieri, dai quali ha sporto denuncia, i ladri sarebbero entrati nell'ufficio dirigendosi subito a colpo sicuro verso la cassaforte, nascosta sotto un quadro. Appesi alla parete dell'ufficio però, ce ne sono diversi, ma non sono stati nemmeno spostati. Particolare questo che lascia pensare che a compiere il gesto possa essere stata una persona che sapeva perfettamente dov'era ubicata la cassaforte. «Qualcuno mi ha fatto notare che un paio di giorni fa sono arrivate le giostre per il Carnevale e anche l'anno scorso nello stesso periodo e momento, avevano rubato nel locale vicino al mio ufficio -afferma- Però non voglio trarre conclusioni affrettate, dando responsabilità a chi magari non ne ha. Chiunque sia stato, in ogni caso, anche se fosse riuscito ad aprire la cassaforte non avrebbe trovato nulla: riceviamo le donazioni tramite bonifico per questioni di trasparenza e sicurezza, in ufficio non abbiamo contanti».

Lucia Russo

