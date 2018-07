CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CASTELFRANCO È una mamma manager la vincitrice della selezione di Miss Mamma Italiana 2019, 26esima edizione, che si è tenuta sabato nell'arena dell'Accademico. Si chiama Emanuela Bonamin, ha 41 anni, e lavora nella vicina Tombolo. Mamma di Vittoria e Gianmaria, di 10 e 7 anni, è una bellissima mamma con capelli biondi e occhi azzurri, alta 1.76, per 61 kg, con la passione per il fitness. Ma è anche stata scelta dalla giuria presieduta dal vice sindaco Gianfranco Giovine per la sua simpatia. Le aspiranti miss, oltre a sfilare in passerella...