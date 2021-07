Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CASTELCUCCOGrisport, fatturato estero in crescita. Primi mesi del 2021 con il segno più per l'azienda di Castelcucco, specializzata nella produzione di scarpe da trekking e per il tempo libero. Sui mercati internazionali il marchio creato nel 1977 dai fratelli Graziano e Mario Grigolato ha fatto registrare un incremento del 5% rispetto al 2019, anno che ha preceduto la crisi pandemica. Vincente la scelta di puntare sulla valorizzazione del...