IL CASO

CASTELCUCCO Si è sottoposto a 5 tamponi nell'arco di una settimana. E l'ultimo test (rapido), fatto ieri mattina nel covid point della farmacia del paese, è risultato positivo. Anche il sindaco di Castelcucco Adriano Torresan ha contratto il Covid-19. Lo ha comunicato lo stesso primo cittadino ieri mattina con un post pubblicato su Facebook. «Cari paesani e amici, vi informo che ho appena eseguito il tampone rapido e sono risultato positivo. Da ieri sera mi è salita la febbre e ora devo stare in isolamento, assieme alla famiglia, per 10 giorni. Per ogni bisogno o necessità sono comunque a disposizione! Mi raccomando non abbassate la guardia, questo virus è subdolo e non perdona».

FOCOLAIO FAMILIARE

Il primo cittadino nell'ultima settimana ha effettuato ben 5 tamponi. I primi 2 sono stati effettuati sabato e domenica sera, in occasione dello screening di massa della popolazione di Castelcucco. Entrambi negativi. Passato indenne il fine settimana, lunedì sera è stato suo figliodi 7 anni a manifestare dei sintomi, un po' di febbre. Il giorno dopo è toccato all'altro figlio, di un anno più grande, e poi alla moglie Alessandra. Tutti sottoposti a tampone di giorno in giorno, e risultati positivi. Ieri infine la positività del primo cittadino, ultimo in famiglia in ordine cronologico. Tutta la famiglia ora è in isolamento. Ieri sera al sindaco sono comparsi i primi sintomi. «Ho dei sintomi significativi, la febbre a 38 e mezzo, mal di testa, dolori muscolari, i classici sintomi influenzali ha spiega Torresan sto cercando di lavorare da casa, sono in contatto stretto con i colleghi di giunta via telefono. Credo che il virus sia arrivato tramite mio figlio, il primo ad avere i sintomi. Ora seguiremo il protocollo, staremo tutti a casa fino a che non avremo tutti il tampone negativo». Oggi Torresan dovrà fare il test molecolare, che con ogni probabilità confermerà l'esito del rapido. Intanto continua a lavorare da casa. Decine di manifestazioni di sostegno al sindaco sono arrivate ieri proprio tramite i social network. «È un virus subdolo, ma credo che lo screening di massa abbia contribuito ad aumentare la prudenza nei cittadini spiega Torresan dobbiamo continuare a tenere alta la guardia».

CONTROLLO A TAPPETO

Lo screening avvenuto nei giorni 5 e 6 dicembre ha visto l'effettuazione di un totale di 1.600 tamponi su di un numero di 1.930 cittadini invitati ad effettuare il test. I positivi sono stati 29, pari ad un 1,81% sul totale dei tamponi effettuati. «Si tratta di un numero molto alto spiega Torresan si tratta di persone totalmente asintomatiche, perché quelle con sintomi erano già a casa in isolamento. Questi 29 cittadini sottoposti ad isolamento e ora sono a casa e non potranno trasmettere il virus ad altri. Ciò testimonia che si è trattato di un'operazione importantissima. E credo abbia instillato nei cittadini un senso di consapevolezza e prudenza che prima era di sicuro meno evidenti». Torresan si aggiunge alla lunga lista degli amministratori locali contagiati dal virus.

Daniele Quarello

