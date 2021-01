I DATI

TREVISO La pandemia lascia i suoi segni anche sul mondo del lavoro. La riprova arriva dai dati degli ammortizzatori sociali forniti dall'Inps di Treviso-Belluno guidata dal direttore Marco De Sabbata: Treviso vanta il poco invidiabile primato del ricorso a cassa integrazione e altri sostegni al reddito per virus tra le province del Veneto. Stipendi ridotti, dunque, per una larga fascia di popolazione, a cui bisogna aggiungere gli oltre seimila percettori di reddito di cittadinanza.

L'ALLARME

L'anno scorso l'Inps ha autorizzato poco meno di 78 milioni e 512mila ore di integrazioni salariali, sui 393,6 milioni complessivi su scala regionale. Giusto per dare un metro di paragone: solo la provincia di Venezia, travolta dall'azzeramento dell'industria turistica, si avvicina per monte ore complessivo: 74, 7 milioni. E il dato risalta ancor più considerando che è riferito ai soli sette mesi centrali dell'anno, da aprile, subito dopo l'entrata a regime del lockdown, fino alla fine di ottobre. I dipendenti trevigiani che nel periodo preso in esame hanno beneficiato del pagamento diretto della cig o che hanno ottenuto il conguaglio da parte dell'ente previdenziale ammontano a 131.837. Vale a dire 148,8 persone ogni mille abitanti, compresi bambini, pensionati e cittadini residenti all'estero. Significa che quasi il 15% della popolazione provinciale (uno su sette) ha dovuto accedere alle forme di sussidio previste dalle normative. Solo le province di Belluno (151) e di Vicenza (149) hanno valori di diffusione più elevati.

A CASA

Di fatto, ogni trevigiano ha usufruito in media di poco più di undici giornate lavorative di cassa integrazione pro capite: nel rapporto tra consistenza totale degli ammortizzatori autorizzati e i residenti al primo gennaio dell'anno scorso, infatti, l'entità per singolo abitante sfiora le 89 ore a testa. Anche in questo caso, la Marca occupa le posizioni di vertice della classifica veneta, subito alle spalle del Bellunese, con 93 ore per abitante l'area che sta scontando le ripercussioni più pesanti in termini di sospensioni del lavoro.

ANDAMENTO MENSILE

L'andamento della cassa integrazione nei diversi mesi, peraltro, rappresenta uno specchio fedele dell'evolversi dell'emergenza: se ad aprile, al culmine del fermo produttivo decretato per contenere il contagio, il ricorso all'ammortizzatore schizza ad oltre 29,6 milioni di ore, nei mesi successivi, con l'arrivo della bella stagione e il miglioramento del quadro sanitario, anche il parametro economico pian piano scende (salvo una temporanea risalita a luglio), fino ad assestarsi tra i 3,7 e i 4 milioni. A soffrire sono i dipendenti ma anche e soprattutto le partite Iva, in molti settori costrette a sospendere l'attività. Sono 59.198 i professionisti, collaboratori, autonomi, stagionali, addetti dello spettacolo e dell'agricoltura e altri lavoratori affini ad aver percepito le indennità una tantum (da 500, 600 o mille euro a seconda delle tipologie) stabilite dal governo proprio per venire incontro alle categorie messe maggiormente in ginocchio dal virus rischiando di andare ad allargare una schiera di poveri vecchi e nuovi già piuttosto ampia anche nel Trevigiano, come conferma un altro dato, la diffusione di reddito e pensione di cittadinanza: l'anno scorso lo hanno ricevuto 6.086 persone.

Mattia Zanardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA