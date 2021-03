L'INDAGINE

TREVISO «Un peccato veniale». L'Usl trevigiana definisce così il caso che ha coinvolto Angela Maffeo. La direttrice dello Spisal di Treviso, dove ha preso servizio a gennaio provenendo da Caserta, lo scorso 21 febbraio si era fatta accompagnare da Villorba a Padova dal marito, Raffaele Di Meo, 67 anni. Il punto è che quest'ultimo sarebbe così uscito due giorni prima dalla quarantena iniziata dopo aver scoperto di essere positivo al coronavirus. Tanto che la mattina seguente, quella del 22 febbraio, è scattato l'alert per la sua presenza nell'hotel di Padova dove stava aspettando la moglie, in quelle ore impegnata come presidente della commissione del concorso per medici del lavoro, andato in scena al cinema Rex. Sul posto è arrivata anche la polizia. E la Procura euganea ha iscritto il 67enne nel registro degli indagati per delitto colposo contro la salute pubblica. Ieri il direttore dell'Usl trevigiana, Francesco Benazzi, ha avuto un confronto con la stessa Maffeo per chiarire i contorni della vicenda.

IL CONFRONTO

L'azienda sanitaria ha chiesto alla direttrice dello Spisal di consegnare una relazione sull'accaduto. «In base a questa decideremo come procedere spiega il direttore generale ci è stato detto che i tamponi eseguiti dal marito della dottoressa tra il 19 e il 20 febbraio avevano dato tutti esito negativo. Anche i controlli successivi hanno confermato la non positività. Certo, sarebbe stato opportuno prestare maggiore attenzione e attendere un paio di giorni in più. Ma si tratta di un peccato veniale». Ad oggi non si esclude nulla. Ma appare improbabile che la vicenda possa avere ripercussioni sul lavoro della Maffeo. «È il marito a essere direttamente coinvolto sottolinea Benazzi verranno fatte tutte le valutazioni del caso, ma a livello generale non si può pensare di estendere un'eventuale colpa».

LA DIFESA

Ora la famiglia è pronta a difendersi. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, Di Meo avrebbe dovuto finire il suo periodo di quarantena il 23 febbraio. Ma la Maffeo non ha troppi dubbi. «Mio marito è uscito perché era positivo dal primo febbraio e il 21 terminava la quarantena. Era domenica e la liberatoria sarebbe stata consegnata martedì ha sottolineato la dottoressa Prima di andare a Padova l'avevo sottoposto a dei tamponi rapidi con esito negativo. Lì è rimasto in albergo. Da medico non avrei mai fatto una stupidaggine del genere se fosse stato ancora positivo o in quarantena». Il nodo sta tutto nelle date. «Io ho vinto un concorso e sono venuta a Treviso per lavorare ha concluso Maffeo ho trovato una grande squadra nel dipartimento di Prevenzione che sta facendo un lavoro incredibile. Non vorrei che ora nascesse un polverone che potrebbe creare disagio nelle persone che stanno facendo di tutto per fermare l'epidemia da coronavirus».

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA