MOGLIANOPesante condanna a Catanzaro per Stefano Gavioli, 64 anni, l'imprenditore con attività a Porto Marghera e residenza a Treviso, finito sotto inchiesta nove anni fa nell'inchiesta denominata Pecunia non olet, relativa a contestati gravi illeciti in materia fiscale e ambientale connessi alla gestione dell'impianto di smaltimento rifiuti di Alli nel Catanzarese.LA SENTENZAIl Tribunale ha inflitto a Gavioli 4 anni e sei mesi di reclusione...