Casi di infezione da Kpc: lotta dell'Usl ai super-batteri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROBLEMATREVISO Nuovi casi di infezione da Kpc nella Marca. Si tratta di un gruppo di super-batteri in grado di resistere agli antibiotici. Dopo aver spento la prima epidemia in Italia di New Delhi, il super-batterio che oggi sta spaventando la Toscana, adesso l'Usl trevigiana sta combattendo contro i contagi da Kpc emersi in alcuni pazienti che si sono rivolti agli ospedali lamentando soprattutto infezioni ai polmoni, alle vie respiratorie superiori e alle vie urinarie. «Registriamo nuovi casi di Kpc conferma Roberto Rigoli, direttore...