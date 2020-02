Stop alle visite in casa di riposo. L'Israa di Treviso ha deciso di chiudere le porte ai familiari degli ospiti almeno fino a domenica. Stesso discorso per amici e volontari. Nessuno potrà entrare nelle strutture per anziani della città per ridurre al minimo il rischio di contagi. Ci potranno essere solo delle eccezioni in caso di nuovi ingressi, di particolari problemi di salute delle persone ospitate nelle residenze o in caso di decessi. Ogni strappo alla regola dovrà essere autorizzato dal responsabile della struttura. La stretta segue quanto previsto dall'ordinanza regionale. Domenica si deciderà come continuare. Nel frattempo sono state vietate le messe celebrate all'interno delle strutture. Sospese anche conferenze e formazioni per il personale. Pure le feste di compleanno. Se ne riparlerà a fine emergenza. Sono temporaneamente bloccate anche le attività dei Cafè Alzheimer e quelle dei centri sollievo. Il resto continua normalmente. Le visite specialistiche programmate sono garantite. Il centro diurno funziona in modo ordinario. Solo con la raccomandazione di verificare all'ingresso l'eventuale presenza di sintomi collegabili al coronavirus. Anche Casa Marani, che gestisce la case di riposo di Villorba, Paese e Povegliano, ha dato una stretta alle visite. Ma senza chiudere totalmente le porte. Qui è permesso l'accesso di un solo familiare per ospite dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, a patto che non abbia avuto sintomi influenzali negli ultimi 14 giorni. (mf)

