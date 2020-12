L'ANALISI

TREVISO L'allarme coronavirus nelle case di riposo è sempre più pesante. Ad oggi sono 790 le persone contagiate tra le 54 strutture trevigiane. Le positività tra gli anziani sono esplose. Nell'ultimo mese sono quasi triplicate. L'aumento sfiora il 180%: si è passati da 196 a 548 ospiti contagiati. E a questi vanno aggiunti 242 operatori risultati a loro volta positivi. Nel dettaglio, 39 centri hanno registrato almeno un caso. Va detto che in dieci il Covid ha colpito solo alcuni addetti, ora in isolamento a casa, e non gli anziani. Ma il quadro non cambia. «Purtroppo c'è una maggiore diffusione del coronavirus», spiega George Louis Del Re, direttore sociosanitario dell'Usl della Marca.

I FOCOLAI

I focolai più recenti sono tre: 117 contagi nella casa di riposo Guizzo Marseille di Volpago (78 anziani e 39 operatori), 50 all'Umberto I di Montebelluna (46 anziani e 4 operatori) e 42 nella casa Divina Provvidenza di Santa Lucia di Piave (34 anziani e 8 operatori). Comprese queste, sono in tutto 12 le residenze per anziani che contano oltre venti contagi. Il nodo più complicato è quello della Guizzo Marseille. L'Usl ha disposto il trasferimento di 13 ospiti: 4 con sintomi all'ex Guicciardini di Valdobbiadene e 9 non positivi nella casa albergo dell'Israa di Treviso. «Verranno accolti in un'ala Covid adibita solo per loro, con una squadra dedicata. E resteranno in isolamento per 14 giorni fa il punto Giorgio Pavan, direttore dell'Ipab in questo periodo verranno trattati per massima sicurezza come se fossero positivi, anche se il tampone molecolare ha dato esito negativo». Dall'azienda sanitaria sottolineano che il trasferimento è stato necessario solo per alleggerire i carichi in una struttura dove proprio a causa del Covid oggi il personale scarseggia. Anche per questo l'Usl ha messo a disposizione della Guizzo Marseille una decina di propri operatori sociosanitari che avevano risposto al bando per andare a dare una mano nelle case di riposo in difficoltà. E' la prima volta che viene attivata la procedura. Il focolaio esploso invece nella casa di riposo Villa Belvedere di Crocetta si è ridimensionato. Nell'ultimo periodo sono mancati 18 anziani risultati contagiati dal Covid. Ora nel reparto Covid della struttura ci sono tre ospiti. Più altri due ricoverati in ospedale. Mentre 92 anziani si sono messi l'infezione alle spalle. Per quanto riguarda gli ospedali, tra il personale ad oggi ci sono 153 positivi (10 medici). E 63 di questi sono dell'ospedale di Montebelluna, la struttura che resta più in difficoltà.

IL PUNTO

A livello generale si tengono monitorati anche eventuali casi di reinfezione. «Sappiamo che l'immunità non dura nel tempo sottolinea Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl è lo stesso schema che vale per l'influenza». Fino a questo momento tre medici sono stati contagiati due volte dal Covid. Per fortuna senza gravi conseguenze. Una sensazione che è stata vissuta anche dalla famiglia di Elsa Tomasi Tronchi, 85 anni, socia storica dell'Osservatorio Antelao, che dopo essere risultata positiva al test sierologico nella scorsa primavera, nei giorni scorsi si è spenta proprio in seguito al contagio da Covid. «Dopo il test sierologico, il tampone molecolare aveva dato esito negativo. Quindi non c'era stata diagnosi precisa Roberto Rigoli, direttore del centro di Microbiologia di Treviso i casi di reinfezione attualmente sono molto limitati. E generalmente emergono solo come segmenti di geni».

