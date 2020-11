IL BILANCIO

TREVISO Il coronavirus si sta facendo largo nelle case di riposo. I contagiati hanno superato quota 100. Ad oggi sono esattamente 105 gli anziani ospiti di centri servizi risultati positivi al Covid-19. Il numero è dato essenzialmente da tre focolai. Quello esploso in Villa Belvedere di Crocetta del Montello conta 42 anziani contagiati, più 17 operatori. Nella casa albergo Salce dell'Israa di Treviso ci sono 38 anziani positivi: 20 non autosufficienti e 18 autosufficienti, più dieci operatori. Di seguito, è emerso un focolaio anche nel centro servizi di Casa Marani a Povegliano, dove sono stati contagiati 15 anziani su 22 e 4 operatori della cooperativa Insieme si può.

LA SITUAZIONE

A livello generale, però, il numero di positivi all'interno delle case di riposo rischia di continuare a salire. Nel centro servizi di Motta di Livenza è stato segnalato un caso di positività. E a quanto pare qui ci sarebbero anche 8 anziani in attesa del tampone di conferma processato in biologia molecolare. «Nei giorni scorsi, in modo autonomo rispetto alla programmazione dell'Usl della Marca e nel rispetto dei tempi indicati dalla Regione, abbiamo sottoposto a test rapido tutti i dipendenti - rivela il presidente, Renzo Cester - un benefattore ci ha infatti donato 700 tamponi rapidi. Grazie al nuovo screening preventivo, una collega è stata trovata positiva. È asintomatica. La positività è stata poi confermata dall'Usl con il tampone molecolare. La collega è a casa da qualche giorno e sta bene. Abbiamo svolto 98 tamponi rapidi ad altrettanti colleghi e sono tutti negativi». Di seguito, ci si è concentrati sugli anziani. «Da ieri abbiamo iniziato lo screening su tutte le persone residenti, partendo dal nucleo Livenza, poi Riviera e a seguire Toresin e Castella aggiunge il presidente seguiranno poi nuovi tamponi al personale dipendente. Siamo in grado di eseguire con tempestività ulteriori screening, indipendentemente dai piani dell'azienda sanitaria».

I RISCHI

In attesa di vedere l'evoluzione all'interno della casa di riposo di Motta di Livenza, gli occhi sono puntati sul focolaio più grande, quello di Villa Belvedere di Crocetta. L'attenzione è massima. Nel dettaglio, sono tre le anziane positive ricoverate in ospedale: una con sintomi e le altre due asintomatiche. Un altro anziano sta attendendo in ospedale l'esito del tampone per la negativizzazione. Nel nucleo Covid allestito all'interno delle casa di riposo ci sono 35 anziani (una sola è sintomatica). Più altri tre che attendono l'esito del tampone per la negativizzazione. Sul fronte del personale, le 17 persone risultate positive, su 128, sono in isolamento domiciliare, seguite dal servizio Igiene e sanità pubblica dell'Usl. E due operatori che erano stati contagiati si sono definitivamente negativizzati. Villa Belvedere resta in lockdown: le visite dei familiari e i servizi esterni sono sospesi a tempo indeterminato. Il momento non è semplice. «Ma le case di riposo stanno facendo un ottimo lavoro per quanto riguarda gli isolamenti sottolinea Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca gli anziani risultati positivi sono seguiti bene e sono in buona misura asintomatici».

M.Fav.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA