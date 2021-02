IL PROBLEMA

TREVISO Case alloggio in attesa di ristori. La retta corrisposta dalla Regione ai centri residenziali per disabili è rimasta infatti invariata, nonostante le strutture abbiano registrato dall'inizio dell'emergenza sanitaria un'impennata dei costi. A cominciare dalle spese per il personale: operatori a disposizione 24 ore su 24, visto che gli ospiti non potevano più uscire dalla struttura. Per continuare con l'acquisto di tutti i dispositivi di protezione, con il conseguente rincaro dei costi di gestione a carico degli enti gestori in appalto. E se alle cooperative che hanno in gestione i centri diurni è stato chiesto solo a partire dal 14 gennaio di presentare la lista delle spese in aggiunta, quantificando per filo e per segno i costi aggiuntivi sostenuti da inizio pandemia, nei giorni scorsi l'Uls 2 ha provveduto a consegnare alla Regione tutta i documenti contabili.

LE DIFFICOLTÀ

«Al momento non c'è nessuna delibera regionale che faccia riferimento ai ristori per le comunità alloggio e le Rsa per disabili spiega Eugenio Anzanello, presidente di Confcooperative Treviso e Consorzio Intesa - Non si sa quanto dovremo aspettare per ricevere i ristori. Gli ospiti delle comunità alloggio sono rimasti sempre all'interno delle strutture. Questo significa operatori in più al lavoro, il costo dei pasti che aumenta, l'acquisto dei dispositivi di protezione. Si parla di centinaia di migliaia di euro». Capitolo dopo capitolo dunque tutte le spese sono state documentate. «Il costo aggiuntivo da noi calcolato in questi mesi è di oltre 100mila euro - dice Luigi Zoccarato, presidente della cooperativa Solidarietà di Treviso - Ora attendiamo da parte della Regione il risarcimento per le spese sostenute per tutelare la salute degli ospiti e per salvare l'incolumità dei nostri operatori».

I COSTI

Intanto l'attesa continua, mentre l'aumento delle spese a carico delle strutture oscilla in media tra il 30 e il 35%. «L'Usl ha fatto la sua parte, ora c'è il mondo della burocrazia italiana spiega Pier Paolo Monte, presidente della comunità alloggio La Primula di Casier In questi mesi dobbiamo ringraziare di aver ricevuto il sostegno da parte dei cittadini». Le strutture residenziali per persone disabili ricevono uno stanziamento pubblico per mano della Regione in base al numero di ospiti. Ed ora in base alle spese documentate inviate si aspetta di conoscere l'entità del ristoro economico per l'emergenza Covid.

Alessandra Vendrame

