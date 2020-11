IL MONITO

CONEGLIANO Per fronteggiare le «possibili tensioni favorite dalla gravissima emergenza che sta vivendo il nostro Paese», il Comune di Conegliano ha acquistato 19 caschi antisommossa per i suoi (e di altri quattro municipi) agenti di polizia locale. I caschi serviranno non solo per i «servizi ausiliari di tutela dell'ordine pubblico», ma anche in caso di trattamenti sanitari obbligatori a soggetti che oppongono resistenza. Le manifestazioni di piazza avvenute in grandi città italiane tra ottobre e novembre, alla vigilia delle nuove restrizioni decise dal governo per contenere la diffusione del coronavirus, hanno visto entrare in azione le forze dell'ordine in assetto antisommossa, come si è visto ad esempio il 30 ottobre a Firenze.

LE MANIFESTAZIONI

Nella Marca le manifestazioni in tempo di pandemia sono state fin qui pacifiche, «ma ci sono persone che vivono un periodo di sconforto, magari perché hanno visto venire meno le risorse economiche. In certe situazioni basta poco perché a qualcuno saltino i nervi» riflette il comandante della polizia locale Claudio Mallamace, che ha disposto l'acquisto da una ditta padovana di 19 caschi antisommossa per i suoi agenti. Una spesa di circa 5.300 euro che potenzia i dispositivi di protezione acquistati negli ultimi anni, come i giubbini antiproiettile, antitaglio e antipunteruolo.

IL MOTIVO

Mallamace motiva così la spesa: «Prima di quest'anno non eravamo mai stati impegnati in maniera così massiccia in attività di ordine pubblico, che per noi sono almeno settimanali ma durante il lockdown erano giornaliere. Mi è sembrato più che doveroso equipaggiare ulteriormente i nostri agenti, dotandoli di questi dispositivi duraturi, ignifughi, in grado di difendere da colpi, acidi e altri agenti aggressivi grazie a visiere e guarnizioni». Oltre che per evitare o sedare scontri di piazza, i caschi fungeranno anche da dispositivi di protezione individuale per gli agenti impegnati nei trattamenti sanitari obbligatori (Tso) con soggetti problematici e di cui non sia noto al 100% lo stato di salute: «Certi pazienti possono avere patologie psicologiche che li rendono imprevedibili: caschi antisommossa e giubbini ad alto grado di protezione di cui siamo già in possesso, ci consentiranno di tutelare ancora di più i nostri agenti. I manganelli li abbiamo già, gli scudi per ora no anche perché in genere negli scontri di piazza sono i reparti mobili ad andare in prima linea. Intanto ci proteggiamo così, e alla prossima variazione di bilancio mi riservo di acquistare altri caschi per dotare tutti gli agenti di questo dispositivo».

Luca Anzanello

