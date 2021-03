LA RICHIESTA

TREVISO «Ristori solo a chi ha perso un terzo del fatturato? Un provvedimento fuori dalla realtà». Casartigiani Treviso boccia il parametro stabilito dal governo per i nuovi sostegni economici alle imprese colpite dalle ripercussioni della pandemia Covid: ovvero aver subito nel 2020 un calo dei ricavi di almeno un terzo rispetto al corrispettivo periodo dell'esercizio 2019. Le perplessità, spiegano dell'organizzazione imprenditoriale, nascono sulla base di un'indagine condotta al riguardo tra i proprio associati: il sondaggio evidenzia una situazione a macchia di leopardo, con riduzioni degli incassi oscillanti tra il 3 e il 35% a seconda del comparto. Nel settore idraulico, ad esempio, il calo medio si attesta intorno al 20%, alla stregua delle ditte dell'edilizia. I laboratori artigiani di produzione hanno segnato un meno 23%, quelli specializzati in lavorazioni della plastica del 17%, e nella meccanica del 13%. Ancora: la flessione in bilancio è stata rilevata al 3% per i servizi alle imprese, 10% per le imprese di pulizie, 12% per i professionisti, 13% per i parrucchieri, 15% per le aziende di riparazione e confezioni e per le estetiste, 17% per il piccolo commercio artigianale, 18% per le pizzerie da asporto, 23% per la produzione pellame. Tra la più penalizzate le pasticceria, con una contrazione pari al 30%. Differenze anche notevoli, ma comunque quasi sempre inferiori alla soglia governativo.

L'ANALISI

«Questo dimostra che i nuovi indennizzi del governo slegati dai codici Ateco e destinati solo alle aziende che hanno avuto una riduzione del fatturato almeno del 33% sono lontani dalla realtà», spiega Salvatore D'Aliberti, direttore di Casartigiani provinciale. «Una decisione ribadisce - che forse può funzionare per le grandi aziende, non per pmi e artigianato. Con questo provvedimento si rischia di escludere dagli aiuti proprio chi ha più bisogno e al tempo stesso rappresenta le fondamenta dell'economia del nostro paese». Con conseguenze che poi ricadranno anche sull'occupazione e sui consumi. «Il rischio - prosegue D'Aliberti - è che tutti questi artigiani, con un paio di dipendenti o qualche apprendista, non appena finirà il blocco dei licenziamenti siano costretti a lasciare a casa i lavoratori. Occorre cambiare le norme per il sostegno alle imprese, i ristori devono essere per tutte le imprese in proporzione al loro effettivo calo di fatturato anche quando il calo sia di pochi punti percentuali».

M. Z.

