TREVISO Casartigiani entra a gamba testa nella diatriba tra Fondazione Cassamarca e Camera di Commercio. E mette con le spalle al muro Mario Pozza, presidente dell'ente di piazza Borsa. Salvatore D'Aliberti, responsabile dell'associazione di categoria, in attesa della convocazione di un consiglio camerale in cui si discuta degli ultimi sviluppi del mancato accordo tra Camera di Commercio e Fondazione Cassamarca per la nuova sede, è molto chiaro: la trattativa per il trasloco nella torre C dell'Appiani pare arrivata a un punto di rottura difficilmente sanabile. E adesso occorre trovare una soluzione per uscirne senza troppi danni. «Se siamo arrivati a questo punto - spiega - significa che l'accordo, al momento della firma con Fondazione, non era stato ben ponderato. In questa fase la Camera di Commercio si trova imbrigliata: da una parte la causa e dall'altra la perizia del Ministero, che certamente non può essere ignorata. Se la cifra indicata è di 23,7 milioni, la Camera non può spendere un euro in più. Continuiamo a sperare che si trovi un accordo, ma confidiamo anche che in un prossimo consiglio camerale ci venga presentata una via d'uscita». D'Aliberti, in poche parole, chiede a Pozza un piano B che, al momento, non pare esserci.

E se l'opzione nuova sede dovesse saltare, per Casa Artigiani è quasi obbligatorio trovare una nuova destinazione alla torre. E alla categoria piace l'idea di trasformarla in struttura ricettiva, come ipotizzato dal sindaco Mario Conte. D'Aliberti approverebbe questa soluzione: «Ben venga la destinazione ricettiva della torre C, se Camera di Commercio e Fondazione Cassamarca non troveranno l'accordo - afferma con convinzione - se l'ente camerale resterà in piazza Borsa si porrà infatti un nuovo problema per l'Appiani, che con il trasferimento annunciato della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate perderebbe un altro inquilino. C'è il rischio che vada svuotandosi, sarebbe un problema per tutta la città, che a sua volta ha vissuto in questi anni uno spopolamento dovuto alla realizzazione dell'Appiani stessa». Da questa prospettiva quindi viene vista di buon occhio anche la decisione presa dall'amministrazione comunale di creare una variante al Piano Interventi che consenta di arrivare a uno strumento più flessibile in grado di facilitare il cambio di destinazione d'uso degli immobili senza troppe lungaggini. Nel frattempo però bisogna pensare all'Appiani. E D'Aliberti chiude: «pensiamo che la strategia del Comune di Treviso di svincolare l'area dall'utilizzo pubblico e fare della torre C un albergo rappresenti una buona soluzione».

